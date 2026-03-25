Favé : son concert à l'Accor Arena reporté en 2028, il prend la parole

Alors que Favé devait se produire à l'Accor Arena le 5 avril prochain, le rappeur vient d'annoncer que l'évènement était reporté en 2028, et il explique pourquoi.

Parmi les artistes de la nouvelle génération, Favé avait réussi à sortir du lot grâce à une communication innovante et efficace, et surtout grâce à des sons marquants qui ont très bien marché, comme "Génération Miracle", "No Lèche", ou encore "Flashback" qui cartonne encore aujourd'hui. Le rappeur du 94 a d'ailleurs sorti un joli projet l'année dernière, "Pleins phares", et dans la continuation, il avait annoncé un concert à l'Accor Arena de Bercy. Un concert qui va malheureusement être reporté en 2028, et le rappeur a tenu à prendre la parole sur le sujet.

L'annonce a de quoi surprendre, notamment par son timing puisque le concert de Favé à l'Accor Arena devait avoir lieu le 5 avril 2026, soit dans une dizaine de jours. Mais l'info du report a été donnée par son tourneur, Live Affair, qui affirme que ce sont des "raisons indépendantes" à leur volonté qui ont motivé le report de la date au 6 janvier 2028. A la suite de cette annonce, le rappeur lui même a pris la parole en story sur Instagram :

La famille, je suis désolé. Le concert n'a pas pu être maintenu. Ce n'est que partie remise et je vous assure qu'entre temps, on va envoyer du sale. Je vais essayer de vous régaler au maximum. On va être super présents, super acharnés. Je suis désolé pour cette mauvaise nouvelle, mais qui n'est pas tant une mauvaise nouvelle que ça. Ce n'est que partie remise. Si vous voulez vous faire rembourser, vous pouvez, mais ceux qui décident de garder vos places, gardez-les, et on s'attrape le 6 janvier 2028 !

Les places de concert achetées pour le 5 avril resteront donc valables jusqu'en 2028, mais ceux qui veulent ont aussi la possibilité de se faire rembourser. On n'a pas de réelles raisons évoquées quant à ce qui a motivé le report du concert, et même si certaines rumeurs mentionnent un faible taux de remplissage, rien d'officiel ne vient le confirmer. On envoie de la force à Favé et à ses équipes, pour qui la mauvaise nouvelle doit être compliquée à digérer, en leur souhaitant de se servir de ce délai pour asseoir encore un peu plus l'artiste dans le paysage du rap français, et proposer un show légendaire dans 2 ans !