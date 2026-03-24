Jay-Z bat des records avec ses concerts au Yankee Stadium : 1,6 millions de fans dans la file d'attente

Alors que Jay6Z a annoncé une série de concerts au Yankee Stadiumn, les fans se sont rués sur les billetterie en ligne. Résultat : 1,6 millions de fans en attente, et des billets qui se revendent à prix d'or.

C'est l'un des évènements de ce mois de mars 2026 : le retour de Jay-Z sur scène, avec plusieurs dates, tout ça dans le cadre de la célébration des 30 ans de "Reasonable Doubt" et des 25 ans de "The Blueprint", deux albums classiques de sa discographie et du rap US en général. On vous avait parlé de son concert avec les Roots à Philadelphie, mais le gros morceaux, ce sont deux concerts programmés au Yankee Stadium, les 10 et 11 juillet 2026. Des concerts qui ont déchaîné les fans, avec des scores impressionnants.

Deux dates sont donc programmées au Yankee Stadium, le stade mythique de l'équipe de NFL de la ville, situé en plein cœur du Bronx, un des quartiers historiques du rap. Forcément, au niveau symbolique, ça signifie beaucoup de choses pour les new-yorkais, en particulier pour les fans de rap qui se sont rués sur les places. Résultat : 800 000 personnes se sont inscrites dans les files d'attente pour chacune des dates, soit 1,6 millions de personnes dans l'attente.

These are ticket prices for Jay-Z’s upcoming Blueprint & Reasonable Doubt concerts.



In the words of my brother @mojobrookzz IKYFL 😂😂😂 pic.twitter.com/AXF4OptZ0Q — Rev. Damien Thaddeus Jones (@NobleNegroe) March 23, 2026

Et forcément, qui dit grosses demande, dit que les prix des places s'envolent. Car comme il y a 1,6 millions de personnes dans les listes d'attente, et seulement 54 000 places dans le Yankee Stadium, tout le monde n'aura pas son billet. Et comme, aux Etats-Unis, la tarification dynamique (les prix qui varient en fonction de la demande) continue de s'appliquer dans certaines occasions, on a maintenant certaines places qui se vendent à 3000, 4000, voire même 4500 dollars la place, avec des packs "2 places" à 5 800 dollars.

Pas sûr que beaucoup de mecs de la rue, ce qui constituait la base du public de Jay-Z à ses débuts, puissent s'offrent ce genre de billets, mais bon, c'est aussi ça d'être une star...