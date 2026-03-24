Triangle des Bermudes annonce son premier album, "404" !

Triangle des Bermudes, le groupe qui a fait danser toute la France pendant l'été 2025, vient de fair euen grande annonce : ils vont sortir leur premier album, "404", dans quelques jours !

Il y a un phénomène qui est devenu, à force, un peu insupportable dans le rap français : chaque année depuis presque dix ans, les rappeurs, ou chanteurs de RnB ou de "nouvelle pop", cherchent, dès le mois d'avril, à faire le "tube de l'été". Ce qui nous donne un paquet de morceaux dansants, avec des sonorités afro-caribéennes, qui se ressemblent tous. Mais en 2025, le "tube de l'été" avait un format inattendu : on parle évidemment de "Charger", de Triangle des Bermudes. Un morceau assez violent et agressif, qui a cartonné, et voilà que le groupe vient d'annoncer un album, "404" !

Triangle des Bermudes, c'est le groupe composé de Mauvais Djo, MC Yoshi et Kokosvoice, qui ont mis l'ambiance dans toutes les soirées rap/hip-hop l'année dernière avec leur banger "Charger", qui est même arrivé jusqu'aux oreilles des artistes américains comme Travis Scott ou DJ Mustard. Le groupe vient de mettre le feu à Internet, avec l'annonce de leur album "404", accompagnée d'un teaser vidéo dans lequel on voit les 3 artistes séquestrer des patrons de maisons de disque/labels. A la fin de la vidéo, on peut même voir la date de sortie de l'album : le 3 avril.

Le message semble clair : Triangle des Bermudes fera ce que bon lui semble, sans tenir compte des pressions des professionnels de l'industrie. Est-ce que ça veut dire que leur album sera composé à 100% de tubes comme "Charger" ? Probablement pas, mais les trois bougs en seraient bien capables, et il faut dire que, dans leurs morceaux sortis à côté de ce tube, comme "D sur D" avec Kaaris, on garde une patte assez reconnaissable. En tout cas, on va surveiller ça de près !