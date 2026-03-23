Les Ardentes 2026 : la programmation complète est sortie !

Après plusieurs mois de teasing, ça y est : le line-up complet des Ardentes pour l'édition 2026 vient d'être dévoilé !

Bientôt le passage à l'heure d'été, ce qui veut dire que les jours vont se rallonger, et ça veut aussi dire que la saison des festivals est bientôt officiellement lancée ! Comme chaque année depuis dix ans maintenant, les principaux festivals rivalisent pour attirer les plus gros noms du rap game et en 2026, Les Ardentes s'en sortent encore très bien. Le festival belge vient d'ailleurs de dévoiler sa programmation en intégralité, et cette année s'annonce incroyable, avec un beau mélange FR/US, de la nouvelle et de l'ancienne génération !

Le jeudi, les Ardentes accueilleront Playboi Carti ainsi que son label Opium, Homixide Gang et Destroy Lonely. Voilà du côté US, et du côté des artistes européens, on a la boss lady Theodora qui viendra enflammer la scène, ainsi que Vald, qui sera présent avec Vladimir Cauchemar et Todiefor, et on imagine qu'on devrait donc avoir droit à beaucoup de sons de "Pandemonium Reloaded". Le vendredi s'annonce incroyable, avec la présence d'Aya Nakamura, mais aussi des Black Eyed Peas, ou encore de Rohff, pour les 20 ans de "La Fierté des nôtres", Sinik et Sniper. Les amoureux du rap des années 2000 seront ravis !

Samedi, c'est visiblement la journée des poids lourds, avec Future, qui devrait, on l'espère, avoir sorti son album d'ici là. Côté français, on a les deux jeunes loups La Rvfleuze et La Mano 1.9 qui seront présents, ainsi que Booba, qui, on l'espère là encore, devrait avoir sorti "Blanco Nemesis" et en profitera sûrement pour présenter quelques morceaux en live. Et pour le dimanche, niveau rap, on aura PLK, Bigflo & Oli et Josman, ça devrait donc kicker sec.

On a hâte de vous retrouver là-bas, et on en profite pour vous rappeler que la billetterie est ouverte à cette adresse, et que les places partent vite !