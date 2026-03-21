Après une semaine d'exploitation, on a enfin les chiffres de vente de "Grand Garçon", l'album de PLK. Sans surprise, les chiffres sont impressionnants.

Il est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines. Après son Grünt au Stade de France, véritable masterclass de kickage fait par le rappeur et ses proches, PLK a mis le feu au rap français en dévoilant dans la foulée son album "Grand Garçon". Un album qui avait réalisé 3 premiers jours assez énormes, décrochant l'équivalent d'un disque d'or avec 63 000 exemplaires écoulés, provoquant d'ailleurs des accusations de triche de la part de Booba. On a maintenant les chiffres de la première semaine, et ils sont sans appel : on est sur le plus gros démarrage de l'année.

Après une semaine d'exploitation, on a donc les chiffres de vente de la fameuse "première semaine", celle qui est si surveillée dans l'industrie musicale actuelle. Et comme on pouvait s'y attendre, les chiffres pour "Grand Garçon", le dernier album en date de PLK, sont excellents : 82 552 exemplaires écoulés en 7 jours, ce qui en fait donc le meilleur démarrage rap de l'année, assez loin devant "MILS IV" de Ninho. Depuis 2020, seuls deux artistes auront réussi à écouler plus d'exemplaires en une semaine : Jul et Orelsan.

Avec de tels chiffres, on imagine que le débat autour de la prétendue "triche" sur son album ne devraient pas se terminer de si tôt. A ce propos, plusieurs précisions sont de mises. On reproche à PLK l'existence d'un pack "double CD + T-shirt", qui aurait donc doublé ses ventes physiques, mais même en divisant ces ventes physiques par 2, on resterait sur le meilleur démarrage de l'année, ou alors à la deuxième place à quelques exemplaires de Ninho. D'ailleurs, l'album se porte encore très bien sur Spotify, avec 3 morceaux dans le top 10 à l'heure où on écrit ces lignes, et 14 morceaux dans le top 50.

Bref, bravo à lui et on a hâte de voir ce qu'il nous prépare pour ses deux concerts au Stade de France, remplis en un rien de temps !