Ninho sur le toit du monde : il efface le record de Madonna sur Spotify

Le rap français vient de franchir un cap historique. Ninho, figure de proue du game hexagonal, vient officiellement de dépasser la légende de la pop Madonna en nombre total de streams sur la plateforme Spotify.

Un duel de chiffres au sommet

Avec un total colossal de 10,96 milliards de streams, le rappeur du 91 devance désormais la "Material Girl" et ses 10,95 milliards d'écoutes. Cette performance propulse Ninho à la 267ème place des artistes les plus streamés de l'histoire de la plateforme à l'échelle mondiale. Ce n'est plus seulement une domination locale : NI joue désormais dans la cour des plus grandes icônes internationales, prouvant que le rap français n'a plus aucune limite géographique ou statistique.

Une machine à tubes inarrêtable

Ce record s'appuie sur une discographie qui collectionne les certifications à une vitesse record. Des morceaux comme "Fendi", "Rose" ou encore "Chacun son tour" continuent de cumuler des millions d'écoutes quotidiennes, solidifiant une base de fans ultra-fidèle. Chaque sortie du "Jefe" se transforme instantanément en événement, ce qui le propulse systématiquement dans les premières places des charts dès les premières minutes de disponibilité.

L'impact du dernier projet NI

Son dernier album en date, intitulé M.I.L.S 4, a largement contribué à cette ascension fulgurante vers les sommets mondiaux. Porté par des collaborations internationales et une direction artistique ambitieuse, ce projet a permis au rappeur de maintenir une cadence de streaming phénoménale. En dépassant une icône comme Madonna, Ninho confirme son statut de leader incontesté et rappelle que, dans l'industrie actuelle, les chiffres ne mentent jamais : le trône est solidement occupé.