Latto de retour : elle annonce son nouvel album "Big Mama" et sa grossesse

Les artistes américains sont les boss du marketing : la rappeuse Latto vient d'annoncer en même temps sa grossesse et son nouvel album.

Si on devait faire un top 5 des rappeuses US les plus "hot" du moment, on y mettrait clairement Latto, sans débat possible, et pas dernière. La kickeuse d'Atlanta n'a jamais hésité à mettre ses atouts en avant dans ses clips, mais elle reste avant tout une rappeuse redoutable capable d'éteindre beaucoup de gens en freestyle ou en featuring. Le côté sexy, ajouté à un talent évident au micro, fait qu'elle est très suivie, et ça va encore s'accentuer dans les prochaines semaines, elle qui vient d'officialiser sa grossesse ainsi que l'arrivée de son nouvel album "Big Mama".

On vous en avait déjà parlé dans un article il y a quelques semaines : les rumeurs de grossesse autour de Latto commençaient à circuler rapidement, après que des vidéos générées par IA montraient la rappeuse enceinte. Cette fois, ce n'est pas de l'IA : la rappeuse a elle-même posté un cliché de son "baby bump" via son compte Instagram, elle qui mérite donc désormais officiellement son surnom de "big mama".

Et en parlant de "Big Mama", il devrait donc s'agir du nom officiel de son prochain album, comme semble l'indiquer le post Instagram. On a même une date de sortie, celle du 29 mai 2026, pour l'album, et pour faire patienter les fans jusque là, Latto vient également de dévoiler un nouveau single extrait du projet, "Business & Personnal". Un morceau en deux parties, de très bonne qualité, dans lequel on peut voir qu'elle crache toujours le feu quand on lui tend le micro, ce qui annonce du très bon pour la suite !

En revanche, elle ne dévoile pas l'identité du père, même si selon Internet, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agisse de 21 Savage.