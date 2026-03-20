Gims, Booba, Jul, Ninho : les rappeurs français les plus recherchés sur Youtube dans le monde

Le rap français se porte toujours aussi bien, la preuve : nos plus gros rappeurs sont recherchés sur Youtube un peu partout dans le monde.

Cela fait plusieurs années qu'on dit que le rap français se porte bien, et les chiffres sont là pour appuyer ce constat. Encore en 2025, la plupart des artistes qui ont dominé l'année musicale sont issus de la scène rap, en grande majorité, ou de la nouvelle pop : Disiz, Theodora, Gims, Jul,... Et la tendance ne devrait donc pas s'inverser tout de suite, d'autant plus que la musique française s'exporte plutôt bien. La preuve, nos plus gros artistes français sont assez recherchés sur Youtube à l'étranger.

C'est le média Midi/Minuit qui a partagé cette information, relayée massivement sur les réseaux sociaux : il s'agit d'une carte qui répertorie les rappeurs français les plus recherchés, pays par pays. Sans surprise, dans la plupart des pays d'Europe, c'est Jul qui apparaît le plus dans les recherches Youtube, lui dont les remixes font un carton dans les soirées d'Europe de l'Est par exemple. Dans beaucoup de pays d'Afrique noire francophone, mais aussi en Guyane, ou encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est Ninho qui est le plus recherché.

En ce qui concerne l'Amérique, du Nord ou du Sud, c'est Booba qui règne en maître, et on comprend un peu mieux pourquoi beaucoup de ses derniers morceaux ressemblent à de la zumba sud-américaine. Kopp fait aussi de belles perfs en Asie, notamment en Inde, en Mongolie, en Asie du Sud-Est et en Océanie. Au Canada, en revanche, ainsi qu'en Russie, Chine, et dans beaucoup d'autres pays d'Asie ou d'Afrique, c'est Gims qui est le plus recherché. Enfin, dans les pays du Maghreb, et de la péninsule arabique, c'est Soolking qui est très recherché.

Une infographie intéressante qui permet de voir de quelle manière nos artistes français s'exportent à l'étranger.