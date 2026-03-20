Drake : l'arrivée de "ICEMAN" imminente ?

L'album "ICEMAN" de Drake, attendu depuis de longs mois, pourrait sortir par surprise dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

On dirait que c'est devenu la nouvelle "méta" dans le rap US, lorsqu'on est un rappeur du haut du panier et qu'on doit revenir avec un album, mais qu'on sait qu'il est moyen : brouiller les pistes et faire durer l'attente le plus longtemps possible. Ça ne rendra pas l'album meilleur, mais ça fait parler de vous dans les médias et ça vous met dans les "tendances", ce qui fait que lorsque l'album sort, les gens vont l'écouter. Et on dirait bien que c'est la stratégie adoptée par Drake avec "ICEMAN", qui pourrait sortir par surprise, très prochainement.

C'est en tout cas l'information qui fait le tour des médias américains spécialisés dans le rap depuis hier. Une information motivée par le fait qu'énormément d'artistes, beatmakers, producteurs, proches de Drake, ont tous changé leur photo de profil en affichant fièrement un diamant en gros plan. Un diamant qui a de grandes chances d'être l'emblème du futur album de Drizzy, puisque le "ice" est utilisé depuis longtemps pour désigner tout ce qui est diamants et bling bling de manière général dans le rap US.

Une "information", ou plutôt une rumeur, qui vient appuyer le fait que "ICEMAN" devrait normalement sortir par surprise, sans annonce de date, et on imagine que ce diamant est en feat la cover du futur album de Drake. On espère vraiment que le projet sera à la hauteur, car vu comment il le tease depuis longtemps, si c'est mauvais ou même moyen, il va se faire déchirer sur Twitter. Déjà que les fans de Kendrick Lamar l'attendent au tournant...