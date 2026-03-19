Gims a réellement dominé l'année musicale 2025 : les chiffres

En France, c'est Gims qui a été le roi de l'industrie musicale, avec des chiffres qui le placent très loin de la concurrence.

Les gens ont fini par presque l'oublier ces dernières semaines, car son rythme de publication s'est considérablement ralenti depuis le début de l'année 2026. Mais il faut aussi dire que Gims a littéralement tué le game de la musique en France pendant toute l'année précédente. Entre son album, "Le Nord se souvient", et ses multiples rééditions, les tubes en rotation partout, les concerts, Meugi aura effectué une année quasiment parfaite, qui lui aurait d'ailleurs rapporté environ 40 millions d'euros. Alors que 2025 est terminée depuis 3 mois, on a désormais tous les chiffres de l'année dernière, et ils sont sans appel.

Le SNEP a rendu public son bilan du marché musical, qui se porte plutôt bien en France. Et dans ce bilan, on a évidemment un classement des artistes qui ont vendu le plus d'albums en 2025, un classement dans lequel Gims arrive bien sûr premier, lui qui a écoulé environ 579 000 exemplaires de son album sur l'année, ce qui lui a valu un disque de diamant. Il aura aussi réussi à faire monter 11 de ses titres dans le top 100, sur toute l'année, une vraie belle performance. C'est encore lui qui arrive à la première place des artistes ayant le plus de singles joués en radio, avec 12 singles, et enfin, c'est également lui qui est l'artiste dans les morceaux comptabilisent le plus grand nombre de passages en télé, avec 27 703 passages, ce qui fait de lui "le putain de numéro 1", comme il aime tant le rappeler.

Le bilan du marché musical établi par le SNEP est globalement très positif pour l'industrie en général, avec une croissance de 3,9% par rapport à l'année précédente, ce qui place la France à la 6ème place mondiale, et à la deuxième place européenne (derrière l'Allemagne). A noter que parmi les 20 albums les plus vendus en France, 16 ont été produits chez nous, et que le rap et la pop représentent environ 1/3 des écoutes chacun.

Enfin, petite information intéressante pour les gros consommateurs de musique : le vinyle devient le deuxième mode de consommation de musique en France, loin derrière le streaming cependant (12% vs 61%). Peut-être une idée pour les prochains albums à venir dans le rap français !