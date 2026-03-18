La star du rap anglais, Central Cee, va encore faire parler de lui en ce début d'année 2026, avec un nouveau projet qui arrive très bientôt.

L'explosion de la drill UK n'a finalement pas bénéficié à beaucoup d'artistes anglais. Certains ont acquis une vraie notoriété mondiale, à l'image de Stormzy, Skepta, Dave, et Central Cee, mais c'est quasiment tout, on a fait le tour. Et parmi tous ceux là, celui qui semble le plus "hypé" par les médias musicaux mondiaux, c'est Central Cee, qui a explosé avec ses tubes comme "Loading" ou "Doja", et s'est depuis vraiment installé dans la tête de tout le monde. Et en parlant de lui, l'heure est venue pour l'artiste faire son come back, avec un projet intitulé "ALL ROADS LEAD HOME".

Central Cee vient de faire officiellement l'annonce via un post sur son compte Instagram, dans lequel on apprend que "ALL ROADS LEAD HOME" sortira très bientôt, le 27 mars prochain, et qu'il s'excuse pour l'attente. Une attente pas si longue, puisque son dernier projet, "Can't Rush Greatness", était sorti en janvier 2025. Cette fois, il s'agira d'un EP, de 7 titres, puisque le rappeur a également dévoilé la tracklist. On y retrouve 2 featurings, "Slaughter" avec J Hus et "Maka" avec A2Anti.

Chose amusante, le tout premier track de cet EP s'appelle "Iceman Freestyle", un titre sorti au début du mois de février 2026, et on trouve ça marrant de souligner qu'on aura donc un projet avec "Iceman Freestyle" avant d'avoir droit à l'album "Iceman" de Drake qui est pourtant teasé depuis presque un an. En tout cas, on va surveiller la sortie de Central Cee avec impatience, car le rappeur britannique arrive toujours à glisser un ou deux très bons titres dans ses projets !