PLK explose les scores avec "Grand Garçon" : déjà disque d'or en 3 jours

PLK est en train de signer un des meilleurs démarrages de l'histoire du rap français avec son album "Grand Garçon", dont les chiffres sont tout simplement hallucinants.

Si vous vous demandez à quoi ressemble une promo "parfaite" dans le rap français, pas besoin d'aller demander à PNL, qui avait matrixé tout le monde à l'époque de "Dans la Légende" et "Deux Frères" avec leur promo hyper ambitieuse. Vous pouvez tout simplement demander à PLK : un Grünt au Stade de France, avant deux concerts légendaires qui auront lieu en septembre, quelques singles, un feat avec Theodora qui sort en guise de teaser, et le tour est joué. Le résultat est au rendez-vous, puisque son album "Grand Garçon" est en train d'effectuer un des meilleurs démarrages de l'histoire du rap français.

En effet, l'album "Grand Garçon" a été publié vendredi à 00h01, comme quasiment tous les albums qui sortent, et en trois jours seulement, l'album de PLK est déjà éligible au disque d'or, puisqu'il s'est écoulé à 63 096 exemplaires. Un chiffre énorme, d'autant plus que parmi toutes ces ventes, il y en a 86% en physique (53 884 albums physiques vendus), et seulement 14% en streaming, soit environ 9 100 équivalents ventes. C'est évidemment le meilleur démarrage de la carrière de PLK, mais aussi de l'année 2026, puisque Ninho n'avait écoulé "que" 32 146 exemplaires en 3 jours avec "MILS IV".

🚨 PLK vend 63 096 exemplaires en 3 jours avec « 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗚𝗔𝗥𝗖̧𝗢𝗡 » !



Le meilleur démarrage mid-week de 2026 🥇 pic.twitter.com/lC0TGUEUyo — Midi/Minuit (@midiminuit__) March 16, 2026

Un chiffre qui est d'autant plus épatant qu'il a été effectué, a priori, sans tricher : pas de packs étranges avec une place au Stade de France ou pour la fête du village, simplement des précommandes avec un maillot "F.C Polak", et des CD numérotés en édition limitée, plus l'album en version physique "classique". Un pack vendu au prix de 40 euros, pas sûr que le SNEP trouve des choses à redire là-dessus malgré des nouvelles règles plus strictes sur le comptage des ventes.

Evidemment, les chiffres font parler, notamment sur Twitter où les hordes de rageux font part de leur étonnement (avec le vocabulaire limité et la mauvaise foi qu'on leur connait). L'avenir dira s'ils ont raison ou pas mais en attendant, félicitation à PLK pour ce démarrage impressionnant, qui figure dans le top 15 des meilleurs démarrages de l'histoire du rap français.