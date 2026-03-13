Le rappeur NBA YoungBoy est au cœur d’une polémique après avoir publié un message visant son fils. L’artiste a depuis désactivé ses comptes X et Instagram.

NBA YoungBoy fait encore parler de lui sur les réseaux sociaux, et cette fois, c’est à propos de son propre fils qu'il se clash ! Lors d’une dispute publique avec Arcola, la mère de son enfant, le rappeur a posté un tweet ultra-cinglant : "Girl fu*k yo baby!" à propos de son enfant Kaell. L’échange sur X a rapidement dégénéré, montrant la tension toxique entre les deux parents.

Arcola n’a pas reculé face à l’attaque. Elle a répondu en dénonçant des négligences :

"Je sais que tu t’en fous de mon bébé, ça a toujours été le cas, quand tu as laissé son doigt se brûler et que ta menteuse de femme a dit qu’il s’était fait mordre par un chien. Va te faire f*utre, et tout ce que tu représentes, s*lope, tu vas pourrir en enfer toi aussi."

Le débat a rapidement glissé sur les questions de soutien et de responsabilités parentales. Arcola a affirmé qu’elle voulait simplement que son fils puisse voir son père : "Je veux juste qu’il ait une relation avec son père, ce n’est pas juste autrement". De son côté, NBA YoungBoy a accusé la mère de son enfant de profiter de la situation pour de l’argent, relançant ainsi le clash.

La tension a attiré l’attention de Sherhonda, la mère de YoungBoy, qui est intervenue pour défendre son fils. Elle a assuré que tous ses petits-enfants restent les bienvenus chez elle, malgré le chaos autour des disputes familiales.

Ces échanges explosifs s’inscrivent dans une longue série de conflits publics entre NBA YoungBoy et ses 'baby mamas'. Plus tôt cette année, Starr Deja’nee l’avait déjà critiqué sur les réseaux pour son manque de présence auprès de ses enfants. Après ce dernier incident, le rappeur a pris une décision radicale : supprimer ses comptes X et Instagram.