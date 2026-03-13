PNL : Freeze Corleone a-t-il vraiment produit un de leurs morceaux ? La rumeur refait surface

Une vieille rumeur liant Freeze Corleone et PNL sur le projet "Que la famille" vient de refaire surface sur les réseaux.

Depuis quelques jours, une ancienne rumeur refait parler d’elle sur les réseaux sociaux : Freeze Corleone aurait-il produit pour PNL ? L’info est ressortie après plusieurs tweets parlant du morceau "De la fenêtre au ter-ter", présent sur le projet "Que la famille", en laissant entendre que Freeze Corleone pourrait être lié à l’instru.

En réalité, l’histoire remonte à 2014. Sur la mixtape "66.7 Radio – Édition Spéciale Noël", le rappeur Afro S sort le morceau "Gangster et Gentleman", qui utilise la même instrumentale que celle du titre de PNL sorti quelques mois plus tard. Dans ce morceau, Afro S lâche une dédicace : "S/o El Freeze pour l’instrumentale", une phrase qui a rapidement mis le doute aux gens.

jviens d’apprendre une dinguerie la prod de la fenetre au ter ter de PNL elle a été faite par freeze corleone pic.twitter.com/MMudAnibcP — yanis ♕ 🇩🇿🇰🇲🇵🇸 (@askboutyanis) March 12, 2026

Mais en regardant les crédits officiels, la production de "De la fenêtre au ter-ter" est attribuée uniquement au beatmaker Nk.F. Selon une théorie, Freeze Corleone n’aurait donc pas produit l’instrumentale, mais aurait simplement aidé Afro S à la trouver ou lui aurait conseillé de rapper dessus. En attendant une réponse des rappeurs, la rumeur continue de ressortir régulièrement sur les réseaux.