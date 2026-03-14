Ice-T et la naissance du hip-hop West Coast au cœur d'une BD événement

Le légendaire rappeur Ice-T s'associe au journaliste Alex Jordanov pour dévoiler "Radio Club", un ouvrage graphique retraçant les débuts électriques du mouvement à Los Angeles.

Le monde du neuvième art s'apprête à vibrer au rythme des platines. Les éditions Glénat viennent de publier Radio Club, une bande dessinée qui nous plonge en 1983, au cœur du premier night-club 100% hip-hop de la Cité des Anges.

À l’origine de ce projet, on retrouve un duo inédit : le pionnier du gangsta rap Ice-T et le Français Alex Jordanov. Ensemble, ils racontent comment ils ont transformé un vieux théâtre à l'abandon en un véritable épicentre culturel, baptisé le Radio.

L’annonce de cet album fait déjà grand bruit tant les noms qui y gravitent sont prestigieux. On y découvre que des icônes comme Michael Jackson, Madonna ou encore un très jeune Dr. Dre fréquentaient les lieux bien avant de devenir des superstars mondiales.

Plus qu'une simple biographie, Radio Club se présente comme une archive vivante. Validé par Ice-T lui-même, l'ouvrage ne se contente pas de célébrer la musique ; il dépeint sans filtre le chaos de l'époque, entre créativité pure et tensions avec les autorités.

Visuellement, l'artiste Ké Clero redonne vie à ce Los Angeles des eighties avec un trait dynamique, capturant l'énergie des break-danseurs et l'ambiance électrique des soirées. C'est l'histoire d'une poignée de passionnés qui, sans le savoir, étaient en train de façonner la culture West Coast pour les décennies à venir.

Un rendez-vous immanquable pour tous les puristes et les amateurs d'histoire urbaine qui souhaitent comprendre comment tout a commencé, bien avant les clips clinquants et les millions de dollars.