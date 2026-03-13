Forbes a enfin publié sa nouvelle liste des milliardaires du monde, et on peut voir que le nom de Dr. Dre y figure : un grand bravo pour la légende du rap.

Il y a un paquet d'argent à faire dans l'industrie musicale, si vous êtes talentueux, que vous durez un certain temps, et que vous connaissez les règles et savez comment tout ça fonctionne. Ce n'est pas Dr. Dre qui dira le contraire : le légendaire producteur emblématique du rap West Coast, pilier de NWA, parrain d'Eminem dans le game, a très vite compris comment tirer son épingle du jeu et ramasser de grosses sommes. A tel point qu'il figure désormais officiellement dans la liste des milliardaires du magazine Forbes.

Comme chaque année, le magazine Forbes continue de publier ses articles en lien avec les grandes fortunes mondiales, avec des classements, mais aussi des listes des nouveaux milliardaires dans tel ou tel domaine. Cette fois, le magazine a fait fort en publiant tout simplement une énorme liste de tous ceux dont la fortune dépasse le milliard de dollars (à leur connaissance), et dans cette liste on retrouve donc Dr. Dre, à la 3 332 ème position, avec une fortune estimée à 1 milliard. La première place de la liste est, évidemment, occupée par Elon Musk et ses 839 milliards de dollars.

Dr. Dre est le sixième musicien dans cette liste, derrière Jay-Z, Beyoncé, Taylor Swift, Bruce Springsteen et Rihanna. Des sous qui lui viennent évidemment de son propre catalogue, de son rôle de boss d'Aftermath Records, ainsi que de la vente de Beats by Dre à Apple, même s'il n'en était propriétaire que de 25% seulement. Félicitations au Docteur le plus célèbre du rap game, qui a fêté ses 61 ans le mois dernier !