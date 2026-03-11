Niska, PLK, L2B, Gims : les Francolfolies Esch/Alzette dévoile sa programmation

Après les Francofolies de La Rochelle, place aux Francofolies de Esch/Alzette, avec une programmation 2026 remplie de stars du rap.

Si on remonte 30 ans en arrière, la France n'avait clairement pas autant de festivals pour mettre en avant la musique, et quand il y en avait, le rap était souvent absent des programmations. Mais les années ont passé, les choses ont changé, les festivals se sont multipliés et désormais les rappeurs sont partout. Vous connaissez sûrement les Francofolies de La Rochelle : l'évènement a rencontré tellement de succès qu'il a décidé de faire des petits. En 2026, les choses vont devenir vraies du côté de Esch sur Alzette, avec la version locale des Francofolies, qui va accueillir de gros noms du rap FR comme PLK, Niska, L2B, La Mano 1.9 et bien d'autres encore !

On n'avait jusqu'ici pas trop entendu parler des Francofolies d'Esch/Alzette, mais le festival fait pourtant son retour en 2026, du 12 au 14 juin, pour une sixième édition, preuve que l'évènement rencontre un certain succès. Et au vu de la programmation cette année, on comprend pourquoi ça marche : Niska, PLK, L2B, La Mano 1.9, mais aussi Gims, Macklemore, et même Fatal Bazooka pour les nostalgiques des années 2000 qui aiment rigoler.

Un line-up rap très solide, auquel on peut ajouter des artistes moins connus comme Dori. Apparemment, il reste encore des places, et si ça vous intéresse on vous suggère d'aller voir sur le site officiel de l'évènement. En tout cas, les organisateurs ont fait les choses bien, en espérant que le public soit au rendez-vous !