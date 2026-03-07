Marsatac : la programmation 2026 dévoilée avec Niska, La Rvfleuze, Huntrill, Jeune Morty,...

Le festival Marsatac est bien de retour en 2026 pour une nouvelle édition, avec pas mal d'artistes très intéressants à l'affiche, comme Theodora, Huntrill, Niska, Jeune Morty, ElGrandeToto,...

L'année 2026 s'annonce riche en festivals de grande qualité, car lorsqu'on voit les programmations, on dirait bien que la scène rap est encore plus représentée que les années précédentes. Qu'il s'agisse des Ardentes, du Golden Coast, de We Love Green, les line-up sont tous aussi alléchants les uns que les autres. Il manquait encore un évènement à l'appel : Marsatac, un festival immanquable pour tous ceux qui habitent dans le Sud-Est, et même ailleurs. Heureusement, l'organisation vient de dévoiler sa programmation, avec Disiz, Huntrill, Theodora, Niska, bref, que du beau monde !

Marsatac sera donc de retour pour une 28ème édition en 2026. Un festival qui nous intéresse tout particulièrement, car pour le coup, il n'a pas pris le train du rap et du hip-hop en cours de route parce que ça marchait : c'était déjà la base de sa programmation, lors de la toute première édition en 1999. Un festival historique, qui se déroulera du 12 au 14 juin au Parc Borély, à Marseille bien évidemment. Quant à la programmation, c'est l'embouteillage de gros noms de la scène rap, RnB, et urbaine en général : Niska, Meryl, La Mano1.9, La Rvfleuze, Menace Santana, Ino Casablanca, Huntrill, Jeune Morty, Metah, Diez, Theodora, Disiz, ElGrande Toto, et plein d'autres encore.

Un line-up qui mélange de grosses têtes avec des étoiles montantes, notamment de jeunes artistes prometteurs de la scène marseillaise comme Metah, même si ce n'est clairement plus un rookie. Bref, encore un évènement intéressant, on va bien manger pendant cet été 2026 !