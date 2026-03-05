Rohff sera présent sur scène aux Ardentes 2026 !

Rohff vient de rejoindre officiellement la programmation du célèbre festival Les Ardentes, on va avoir une édition 2026 remplie de têtes d'affiche !

On va bientôt attaquer les beaux jours, et les premiers festivals ne vont pas tarder à commencer ! En 2026, on aura encore un programme bien chargé, avec pas mal de festivals qui vont rythmer les prochains mois. Et parmi tous ces festivals, il y en a évidemment un qui se détache un peu des autres en terme de taille, de durée, de popularité : Les Ardentes, qui sont de retour pour une édition 2026 qui s'annonce très, très rap, on adore ! Et après PLK, Josman, ou encore Vald, on vient d'apprendre que Rohff rejoint la programmation du festival.

Un Rohff qui se fait plutôt discret depuis quelques semaines, préférant avancer dans l'ombre, même si les sorties récentes de son featuring avec Kofs, ou de son single "Popcorn" semblent avoir satisfait son public. Un public qu'il aura la chance de voir en direct, lors de son concert aux Ardentes prévu pour le vendredi 3 juillet ! D'après le compte Instagram du festival, Housni en profitera pour fêter sur scène l'anniversaire de son projet "La Fierté des Nôtres", un grand classique du rap français.

Rohff rejoint ainsi une programmation remplie de rap, on a même Booba qui sera lui aussi présent aux Ardentes, le lendemain, samedi 4 juillet. Pas de risque de se croiser comme ça, tout le monde est rassuré. A côté de ça, on retrouvera également Fianso, PLK, Josman, Vald, Kalash Criminel, Kerchak, Nono La Grinta, Zkr, Future, Djadja & Dinaz, et énormément d'autres artistes issus de la scène rap. Franchement, chaque année, on se demande comment ils font pour proposer autant de grosses vedettes du game, mais là, ils se sont surpassés !