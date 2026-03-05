Bigflo et Oli ont "réussi à avoir un vol", ils dévoilent la tracklist de Karma

Bloqués à Dubaï depuis plusieurs jours, Bigflo et Oli ont réussi à quitter le Moyen-Orient et vont pouvoir continuer la promo de leur nouvel album "Karma", dont ils viennent de dévoiler la tracklist.

Peut-être un peu moins populaires qu'il y a une dizaine d'années, lorsqu'ils sortaient "La Vraie Vie" qui réalisait un véritable carton dans les bacs, Bigflo et Oli ont toujours une fanbase assez solide, avec une belle cote de sympathie auprès du public. S'ils sont moins "populaires", c'est parce qu'ils sont revenus à quelque chose de plus "rap" et moins "pop", ce qui ferme forcément quelques portes. Les gens étaient donc quand même assez nombreux à suivre leurs péripéties à Dubaï, mais tout ça, c'est terminé : les deux frères sont rentrés en France et ils viennent de révéler la tracklist de "Karma".

On apprenait plus tôt dans la semaine que Bigflo et Oli étaient bloqués à Dubaï en raison du conflit qui est actuellement en cours au Moyen Orient, à cause d'une petite escale de deux heures, eux qui étaient allés au Népal pour tourner le clip de "Karma". Mais dans la soirée d'hier, les deux rappeurs ont annoncé qu'ils avaient trouvé une solution en story sur leur compte Instagram :

On a réussi à avoir un vol ! Force à ceux qui attendent encore de pouvoir rentrer.

Les deux rappeurs n'auront rien vécu de dramatique, mais ce contretemps a mis le bordel dans la promotion de leur album "Karma", qui doit sortir le vendredi 13 mars. Un album dont ils viennent de dévoiler officiellement la tracklist via Instagram. Le projet contiendra donc 13 titres, parmi lesquels on retrouve "Karma", mais aussi "44D", leur "faux COLORS", et aucun featuring annoncé. Ils affirment, dans al légende qui accompagne leur post, que cet album marque un tournant dans leur carrière, avec une vraie volonté de se réinventer, et on dirait que ça passe à un retour à du rap un peu plus "traditionnel", ce qui semble plaire à une bonne partie de leur public !