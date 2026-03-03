Baby Keem met 10 morceaux de "Ca$ino" dans le Billboard Hot 100

Sur les 11 morceaux que contient son tout nouvel album "Ca$ino", Baby Keem a réussi à en glisser 10 dans le Billboard Hot 100, une véritable performance.

On France, vous êtes encore un peu trop nombreux à dormir sur Baby Keem, qui n'a clairement pas la gloire qu'il mérite chez nous. Même aux Etats-Unis, le rappeur de 25 ans est encore vu presque comme un rookie, alors qu'il faisait ses premières apparitions aux côtés de Kendrick Lamar, son cousin, en 2018 déjà. Mais en 2026, le rappeur prend une nouvelle dimension grâce à la sortie de son album "Ca$ino", qui est en train de réaliser un véritable petit carton : 10 morceaux extraits de l'album sont présents dans le "Billboard Hot 100".

Le "Billboard Hot 100", c'est l'équivalent américain de notre "Top singles" en France, qui classe donc les morceaux les plus écoutés de la semaine qui vient de s'écouler. Et dans ce "Top 100" des singles américains, il y a donc 10 morceaux issus de l'album" Ca$ino" de Baby Keem. Un beau score, si on met ça en parallèle avec le fait que l'album ne contient que 11 titres (plus un morceau bonus). Pas suffisant pour faire grimper l'album sur la première place du top albums, mais il est dans le top 5, ce qui est aussi une très belle perf.

Le premier single se situe à la 34ème position, et il s'agit évidemment du featuring avec Kendrick, "Good Flirts", dans lequel K.Dot balance d'ailleurs un joli tacle à Young Thug. Seul le 11ème track du projet, qui a des chances d'être le moins écouté sur la plupart des albums qui sortent de nos jours, ne figure pas dans le top 100. Alors, on n'est pas en train de vous dire que Baby Keem est le prochain GOAT du rap US, mais "Ca$ino" vaut vraiment le coup et on vous suggère d'aller l'écouter, si ce n'est pas déjà fait !