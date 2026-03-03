Pour fêter ses 30 ans de carrière, Jay-Z remet en masse ses classiques sur les plateformes de streaming et cette semaine, c'est au tour du morceau "N***a What, N***a who" de faire son retour !

On mange plutôt bien au niveau des classiques du rap US ! Entre les anniversaires de projets cultes, mais aussi Jay-Z qui a décidé de régaler ses fans, en remettant certains de ses morceaux sur toutes les plateformes de streaming. Car jusqu'à il y a peu de temps, le catalogue de Jigga était surtout disponible sur Tidal, que personne n'utilise. Mais il y a deux semaines, on apprenait que le boss de Roc Nation remettait "Dead Presidents" sur Spotify, Youtube, etc... Et cette semaine, c'est au tour de "N***a What, N***a who" de faire son retour sur les plateformes !

Pour ceux qui n'ont pas vécu cette période incroyable du premier prime de Jay-Z, à la fin des années 90, on replace le contexte : Biggie vient de mourir, et Nas et Jay-Z vont donc se battre pour prendre sa succession sur le trône de New-York, une bagarre à coups de gros projets très solides. En 1999, Jay-Z dévoile "Vol. 2... Hard Knock Life", un très bon disque qui contient de gros morceaux, comme "Hard Knock Life", "Money, Cash Hoes" avec DMX ou encore "Money Ain't a thing". Et "Nigga What, Nigga who", qui fait donc son retour sur les plateformes cette semaine.

Mais ce n'est pas tout : pour fêter ses 30 ans de sa carrière, il a également remis en vente la version vinyle de "Vol. 2... Hard Knock Life" sur le site qu'il a spécialement créé pour l'occasion. Si vous êtes un collectionneur, ou que vous avez un poto collectionneur fan de rap US et que c'est bientôt son anniversaire, il pourrait s'agir du cadeau idéal !