Jul dévoile une exclu en direct du Vélodrome pour fêter la victoire de l'OM

Alors que l'OM s'est imposé face à l'OL en Ligue 1, Jul en a profité pour révéler un tout nouveau morceau, en exclusivité, en direct des tribunes du Vélodrome.

Rarement un artiste aura fait autant l'unanimité dans sa ville que Jul à Marseille. On peut même dire que le rappeur est devenu une véritable mascotte pour la cité phocéenne, qui constitue d'ailleurs le cœur de sa fanbase : c'est eux qui étaient là pour le faire péter en masse dès 2013/2014. L'OVNI a toujours été reconnaissant, et il l'a montré une fois de plus hier. Alors que l'Olympique de Marseille recevait l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, et que l'OM s'est imposé, le J a décidé de dévoiler un morceau en exclu, en direct des tribunes du stade Vélodrome.

Car oui, on a eu droit à un vrai choc hier en Ligue 1 avec cet affrontement entre les deux "Olympiques", classés 3ème et 4ème et qui s'est achevé par une victoire de Marseille à domicile, sur le score de 3 buts à 2 (doublé d'Aubameyang tah 2016). Et pour observer la victoire de son club de cœur, Jul était en tribune (ou plutôt dans ce qui ressemble à une sorte de loge VIP). Du coup, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, et il a décidé de diffuser un morceau qui n'est pas encore sorti, en exclusivité.

Un morceau qui semble être du 100% kickage, pas d'autotune, même pas de refrain (en tout cas dans l'extrait vidéo), et surtout, énormément de références à de grandes stars de l'histoire de l'OM : Ribéry, Nasri, Boli, Di Méco, Abédi Pelé, et plein d'autres encore, ainsi que des joueurs plus jeunes comme Timothy Weah. Bref, un son qui risque de plaire aux fans du club, aux fans de Jul, et on espère pour l'Om que ce morceau leur portera chance pour la suite. Même si, que les autres clubs de ne s'inquiètent pas : ça va encore se finir en saison blanche du côté de Marseille.

En tout cas, le J a vraiment l'air d'être la mascotte du club, il était même au vestiaire avec les joueurs après le match pour fêter la victoire !