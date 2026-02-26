PLK, Infinit, Veust, Lesram,... enflamment le Stade de France pour le Grünt 73

Le Grünt 73 nous a préparé une petite dinguerie au Stade de France, avec PLK, Infinit, Lesram, Veust, et plein d'autres maîtres kickeur : ils ont tué ça.

Il y a un exercice qui a toujours mis tout le monde d'accord depuis la naissance du rap aux States dans les années 70 : il s'agit évidemment du freestyle en groupe. Plein de rappeurs, un micro, ça kicke à tour de rôle et on voit qui crache le plus de feu. L'exercice a bien évolué au fil du temps (impro, inédits, textes déjà écrits, même prod ou non), mais la base reste la même : donner le meilleur et saisir l'énergie du moment. Et cette semaine, on a droit à une masterclass de la part de PLK, au Stade de France, pour le Grünt 73.

Une session légendaire qui a été annoncée un peu plus tôt dans al semaine, complètement par surprise, et qui tombe pile poil pour faire la promotion de "Grand Garçon", le prochain album de PLK, qui sort en mars. Maintenant que les présentations sont faites, on va s'attaquer au vif du sujet : c'est un moment classique. Parce que ça n'était jamais arrivé, ce genre de choses au Stade de France, d'une part. Masi aussi parce qu'on a droit à un casting d'élite : PLK, évidemment, mais aussi Infinit, Veust, ainsi que plein d'artistes issus du Panama Benda, Ormaz, Zeu, Lesram, Assaf, et plein d'autres excellents kickeurs comme Lisko Peligrosso, (le casting intégral est à retrouver dans les crédits de la vidéo).

Bref, un moment classique, comme peut de médias peuvent en offrir, et on salue évidemment le travail incroyable de Grünt et du boss Jean Morel. Mais on salue surtout l'excellent travail des rappeurs, qui ont rendu ce moment légendaire. Difficile de rêver d'une meilleure promo que celle-là pour PLK, qui était littéralement en feu, comme tout le monde dans la vidéo ! La concurrence va avoir du mal à faire mieux...