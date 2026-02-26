Doechii, Baby Keem, Central Cee, BigXThaPlug : Spotify désigne les nouveaux leaders du rap US

Spotify vient de lancer une nouvelle campagne de pub autour des nouveaux artistes qui vont régner sur le hip-hop, mais les gens n'ont aps l'air d'accord.

D'après les médias spécialisés dans le rap US, on arrive à la fin de l'ère du "Big 3", ce fameux trio de GOAT formé par Kendrick Lamar, Drake et J. Cole. Visiblement, nos 3 grosses stars ont dit ce qu'elles avaient à dire, et selon les prédictions des médias, on devrait les voir décliner lentement avant de passer le relai à d'autres, les prochains leaders du rap US. Et justement, Spotify vient de lancer une campagne de pub autour de ce thème, en nommant ces "futurs leaders", mais les gens n'ont pas l'air d'accord.

C'est assez étrange d'annoncer la fin du big 3 alors que J. Cole vient d'écouler plus de 100 000 exemplaires en première semaine avec "The Fall-Off", pourtant tous les médias spécialisés sur le rap US semblent d'accord. Et Spotify vient donc de lancer sa campagne, qui fait beaucoup parler, mettant en avant les prochains leaders du hip-hop : Doechii, Lil Tecca, Baby Keem, GloRilla, Rod Wave, Sexy Redd, Central Cee et BigXThaPlug. Une liste assez étrange, puisque, si on a aucun problème à imaginer que Central Cee, Doechii ou Baby Keem puissent avoir le potentiel pour dominer le game, il y a quand même des noms qui posent question.

Notamment celui de Sexy Redd, plus connue pour ses frasques en dehors du game, que pour sa musique, qui n'est clairement pas au niveau de ce que proposaient Nicki Minaj ou Cardi B par exemple, pour en citer qu'elle. Mais aussi celui de Rod Wave, qui n'est même pas plus fort qu'un NBA Youngboy par exemple. Quant à BigXThaPlug, effectivement le gars est chaud, mais il doit encore confirmer avec des hits internationaux.

Et visiblement, on n'est pas les seuls à se poser des questions : les gens ont évidemment beaucoup réagi à cette liste sur Twitter, avec des phrases assez fortes, comme "Si Rod Wave est le futur du hip-hop, c'est que le hip-hop est mort". On n'ira pas jusque là, mais c'est clair que la lsite soulève pas aml d'interrogations...