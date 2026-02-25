PLK s'apprête à mettre le feu au Stade de France avant l'heure avec cet épisode de Grünt tourné dans l'enceinte mythique, et ça arrive cette semaine !

En 2026, le Stade de France sera apparemment le jardin de PLK, c'est écrit. Le rappeur de Clamart a prévu non pas un, mais deux concerts dans l'enceinte mythique, qui a vu la France être couronnée championne du monde de football en 1998. Un véritable accomplissement pour l'ancien membre de Panama Bende, qui va d'ailleurs dévoiler son album "Grand Garçon" le 13 mars prochain. Et pour faire monter un peu la sauce autour du projet, l'artiste vient d'annoncer un Grünt un peu particulier.

Grünt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média iconique du rap français, et francophone en général, qui fait freestyler tous les rappeurs manquant un peu d'exposition depuis presque 15 ans maintenant. En ce moment, le média est d'ailleurs en tournée dans toute la France pour lutter contre la propagation des idées d'extrême droite. On a vu plusieurs images de leurs concerts et ça a l'air d'être vraiment le feu. Mais cette fois, ils vont encore passer un cap en terme de visibilité et d'ambition, puisque PLK et Grünt viennent d'annoncer un épisode, le Grünt 73, qui va être tourné dans le Stade de France !

C'est tout simplement la première fois qu'on aura droit à un freestyle de rap dans ce stade, et on imagine que le rappeur et le média nous ont préparé quelque chose de spécial. On espère qu'il y aura des invités à côté de PLK, sinon ça risque de faire un peu solitaire, un rappeur solo au milieu de la pelouse. D'ailleurs, Lesram, lui aussi ancien membre de Panama Bende, a réagi à l'annonce avec un commentaire un peu mystérieux sous la vidéo.