Les choses sont en train de chauffer entre T.I. et 50 Cent avec un clash qui s'envenime, et un manque de respect de plus en plus flagrant de chaque côté.

Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à un bon diss track dans le rap US. Il faut dire qu'après l'humiliation qui a suivi la sortie de "Not Like Us", tout paraît un peu fade, mais on peut faire confiance à nos anciens pour mettre un peu le feu dans le rap game. Notamment T.I. et 50 Cent qui s'allument férocement depuis plusieurs jours. Après la sortie d'un premier diss track plus tôt dans la semaine, T.I. a remis ça, avec "The Right One", qui est cette fois bien plus violent et agressif.

Il faut dire que c'est, comme souvent, 50 Cent qui a commencé à troller. Alors que T.I. est chaud pour un Verzuz depuis des années, Fifty s'amuse à le faire passer pour une merde et une balance. Récemment, T.I. a riposté, avec un premier diss track plutôt bon, mais un peu timide, puisque son opps n'est jamais cité. Et en voilà un nouveau qui vient de sortir : "The Right One", où les insultes et les attaques sont déjà bien plus ciblées. Notamment celle-ci : "You take no issue with them White boys It's only our people that you find to be an eyesore, huh?". Sous-entendu : c'est bizarre, tu ne t'embrouilles qu'avec des Noirs, Fifty, et tu te tiens bien sage quand il s'agit de tes maîtres. Une réf à peine voilé à sa relation avec Eminem.

T.I. enchaîne ensuite avec une autre punchline qui fait encore référence à cette histoire de Verzuz, en disant que si 50 Cent ne veut pas se battre pour son héritage, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien à défendre. Il parle aussi de la baby mama de 50 Cent, Daphné Joy, impliquée dans l'affaire Diddy pour des choses assez sombres impliquant de l'urine (on n'en dit pas plus...). Tip rappelle également les nombreuses défaites de Fifty en clash : contre Jadakiss et Kanye West, notamment. Il l'accuse d'avoir simplement pompé l'identité artistique et le personnage de DMX sans en avoir le talent ni le vécu, et même d'avoir balancé les mecs à l'origine de la fusillade qui a fait sa légende.

Bref, un T.I. bien énervé, qui a décidé d'appuyer les attaques car 50 Cent se mettait à parler de sa femme dans ses "clashs", ses montages photo sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dans "The Right One", Tip affirme que Fifty déteste les femmes, une vraie haine, car il n'a jamais reçu d'amour de sa propre mère. Les attaques sont violentes, mais pas sûr que ça force 50 Cent descendre dans l'arène et répondre en musique, lui qui a lâché tout ça il y a des années déjà.