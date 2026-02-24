T.I. insulte violemment 50 Cent dans son diss track "War"

Les choses ne se sont clairement pas calmées entre 50 Cent et T.I.I, et ce dernier vient justement de sortir un nouveau diss track dans lequel il allume 50 Cent.

Cela fait plusieurs années que le torchon brûle entre T.I. et 50 Cent, deux artistes qui ont tous les deux connu leur prime dans les années 2000, même si le prime de T.I. aura duré plus longtemps, pendant que celui de 50 Cent aura clairement été plus impactant au niveau mondial. Deux grosses stars du rap US, avec de gros égos, qui se taquinent depuis des années autour d'une histoire de Verzuz avorté. La rivalité vient de passer à un niveau supérieur, après les attaques de T.I. envers son rival dans "War", un nouveau diss track.

Cela fait plusieurs semaines que la tension monte à nouveau entre les deux artistes, avec T.I. qui accuse 50 Cent d'avoir esquivé le Verzuz pour ne pas se faire laver, quand Fifty répond qu'il n'allait pas s'abaisser à se bagarrer avec un artiste qui n'est pas de son standing. Après plusieurs échanges très hostiles sur les réseaux, Tip a décidé de passer à la vitesse supérieure en dévoilant un extrait de quelques secondes baptisé "War" dans lequel il s'adresse à ses rivaux, avec plusieurs lignes qui semblent destinées à 50 Cent sans jamais le nommer.

Un morceau qui n'aura probablement pas autant d'impact que "Not Like Us", même s'il est pourtant assez réussi musicalement. On y voit T.I. très à l'aise, avec une belle démonstration de flow, et des lyrics qui retracent son parcours et la manière dont, à Atlanta, c'est la street qui l'a couronné, pas l'industrie musicale, ce qui est clairement une référence à 50 Cent qui a émergé grâce à l'appui de Dr. Dre et d'Eminem. On imagine qu'on n'aura pas de réponse en musique de la aprt de Fifty, lui qui a lâché toutes ces histoires il y a longtemps, et c'est bien dommage... En tout cas, Tip est bouillant avant la sortie de son dernier album, ça promet !