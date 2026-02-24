Booba devait poser sur "Kyky2Bondy" d'Hamza, mais il s'est fait recaler

Booba devait être présent en featuring sur "KYKY2BONDY", le hit d'Hamza sorti l'année dernière. Mais le Duc s'est fait recaler et n'a finalement pas posé sur le morceau.

Il y a des choses dont les rappeurs ne parlent pas souvent lorsqu'ils racontent leur vie d'artiste, pourtant, ça arrive dans toutes les carrières. On pense notamment au fait d'être "enlevé" ou "recalé" pour un featuring, quelque chose d'assez banal finalement, mais qui peut vite prendre de grosses proportions dans le rap, en raison des guerres d'égo qui sont omniprésentes dans le game. Pourtant, bien souvent, un recalage n'a rien à voir avec un manque de talent, il s'agit en général d'une différence de point de vue artistique. Booba, qui était censé poser sur "KYKY2BONDY" d'Hamza, a d'ailleurs avoué qu'il s'était fait recaler du morceau.

Un aveu qui peut paraître surprenant de la part du Duc, qui est bien souvent impliqué dans les guerres d'égo qu'on mentionnait juste avant. Toujours dans les clashs, dans les rivalités, les piques, mais quand il s'agit de parler d'artistique, Booba sait ce qu'il fait, et sait ce qu'il dit, du haut de ses 30 ans de carrière, lui qui s'est déjà renouvelé 3 ou 4 fois musicalement. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, il raconte qu'il devait être présent en feat sur le hit d'Hamza, mais qu'il s'est fait recaler :

Pour la petite anecdote, je me suis fait recaler. C'est la première fois que je me fais recaler d'un feat. Donc Hamza m'a recaler. On n'est pas en guerre du tout avec Hamza hein. Force à toi mon gars ! C'est le 'racontey', c'est tout.

Des confessions surprenantes, mais très intéressantes de la part du Duc, qui dévoile un peu les coulisses du fonctionnement de l'industrie. Quand il mentionne le fait de ne pas du tout être en guerre avec Hamza, ça montre que lorsque vient le moment de parler de l'artistique, Booba sait mettre l'égo de côté pour se concentrer sur la zik. Et c'est probablement ce qui fait de lui un bon chef de label, lui qui a réussi à faire éclore pas mal de monde avec le 92i, avant que ça ne tourne mal.

On aurait été curieux de voir ce qu'aurait donné ce featuring entre Hamza et Booba en tout cas, dommage. Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemblait le couplet du Duc, il s'agit apparemment de celui qu'il a rappé en freestyle sur la chaîne CKO !