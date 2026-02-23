On The Radar dévoile son cypher 2026 : découvrez les stars du rap US de demain !

La célèbre chaîne de freestyle On The Radar a organisé un gros cypher avec plein de rappeurs US prometteurs, et clairement, ça vaut le détour.

Parmi toutes les manières de départager les rappeurs entre eux, il y a un exercice qui ne ment pas : le freestyle de type "cypher". Le but est de ramener plein de rappeurs, et de les faire kicker sur la même prod, un par un. Ensuite, c'est le public qui décide. Pas de triche, pas de subterfuges, pas d'artifices, juste le talent qui parle. Le format a été remis au goût du jour, en France, par "Nouvelle Ecole" récemment. Et cette semaine, c'est "On The Radar" qui dévoile son cypher avec les meilleurs espoirs du rap US.

Pour ceux qui ne connaissent pas "On The Radar", déjà, vous ne savez pas ce que vous manquez. C'est une chaîne de freestyles basée à New-York, sur laquelle pas mal d'artistes français sont d'ailleurs déjà venus kicker (Ziak, Huntrill, Zed, Infinit, Mairo,...), avec un concept assez simple : un décor avec des néons verts, et c'est parti, ça rappe. Cette année, la chaîne Youtube vient de dévoiler son cypher, avec les rappeurs de la "nouvelle génération" du rap US : Marco Plus, Reuben Vincent, Ovrkast, Marlon Craft, Ben Reilly, Swavay, Nasaan, Ray Vaughn, et Chris Patrick. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du très lourd au programme, on vous laisse découvrir tout ça.

Sur une instru de type "boom bap" un peu old school, les performances s'enchaînent, avec des artistes qui ont tous leur patte, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Forcément, toutes les performances ne se valent pas même si pour le coup, il n'y a aucune "mauvaise perf" : tout le monde a élevé son niveau. Certains, comme Ray Vaughn ou Nasaan, ont déjà leur petite notoriété et ne sont plus vraiment des rookies, mais on valide fort ce concept, et on vous conseille d'aller jeter un œil aux performances de Reuben Vincent, Ben Reilly, Nasaan (avec son flow à la Eminem made in Detroit), bref, un très bon cru.

De plus, malgré cet aspect un peu compétitif du cypher, tout se passe dans la bonne humeur et tous les mecs se motivent entre eux, franchement, c'est beau !