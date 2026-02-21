Kendrick Lamar balance un gros tacle à Young Thug dans son feat avec Baby Keem

Alors que le nouvel album de Baby Keem vient de sortir, un morceau en featuring avec Kendrick Lamar attire l'attention puisqu'il contient un gros tacle envers Young Thug.

On aurait pu croire qu'il s'était clamé, mais Kendrick Lamar a encore fin de clashs et d'embrouilles et semble bien décidé à s'asseoir sur le trône. Car cette semaine, sortait l'album de Baby Keem, qui est accessoirement le cousin de K.Dot, avec qui il a d'ailleurs collaboré à de nombreuses reprises. Cet album s'appelle "Ca$ino" et il reçoit de plutôt bonnes critiques pour le moment de la part des médias rap américains. Surtout, l'album fait notamment beaucoup parler à cause du featuring avec Kendrick et Momo Boyd, "Good Flirts", dans lequel K.Dot balance un petit tacle à Young Thug.

Car Thugger a été dans l'œil du cyclone ces derniers mois, à cause de ses conversations téléphoniques lorsqu'il était en prison, qui ont été rendues publiques et dans lesquelles on l'entend parler de beaucoup de choses, ce qui a provoqué pas mal de tensions avec ses collègues du rap game. Et c'est à ça que Kendrick Lamar a décidé de faire référence dans son couplet :

Shit, I gossip with my bitch like I'm Young Thug too

Un tacle qui ne vient pas de nulle part : lors d'un des appels passés par Young Thug à sa go, Mariah the Scientist, le rappeur d'Atlanta s'en était pris à Kendrick Lamar et Baby Keem, en les accusant de jouer les stars en refusant des featurings, et de ne aps donner de force aux plus petits artistes. Visiblement, ce n'est pas la bonne manière de s'attirer les faveurs de K.Dot !