Kendrick Lamar dépasse déjà le milliard de streams sur Spotify en 2026

Kendrick Lamar devient le troisième rappeur à dépasser le milliard de streams sur Spotify en 2026

La course aux chiffres et aux statistiques s'est invitée depuis longtemps dans la musique, et dans le rap game en particulier où la compétition continue de faire rage entre les différents artistes. Alors qu'avant, cette compétition se concentrait sur les chiffres de ventes, les choses ont changé depuis l'avènement du streaming et chaque donnée est désormais scrutée et utilisée pour comparer les rappeurs. Et cette semaine, on a vu une stat assez intéressante passer : Kendrick Lamar a dépassé le milliard de streams sur Spotify en 2026.

Kendrick Lamar aura donc mis moins de deux mois pour franchir la barre du milliard de streams sur Spotify, ce qui est tout simplement énorme surtout si on considère que l'artiste n'a rien sorti cette année : que des morceaux "anciens" donc. Ce n'est toutefois pas un record, puisque K.Dot est le troisième rappeur à atteindre ce cap, derrière Kanye West et... Drake, son principal opps, qui continue à être devant Kendrick dans les chiffres malgré la défaite dans le clash. Cependant, Drizzy, lui, a sorti des morceaux plus récemment, c'est donc plus "logique" de le trouver dans le top 3.

C'est là qu'on peut mesurer l'écart de chiffres entre le rap US, qui touche les USA (340 millions d'habitants) et tout le monde anglophone, et le rap français, qui, même s'il est consommé dans toute la francophonie, reste soumis à un plafond de verre. Concernant Kendrick Lamar, ses chiffres pourraient bien exploser encore un peu plus en 2026, puisque plusieurs rumeurs mentionnent qu'un album est dans les tuyaux.