La Rvfleuze rejoint Tiakola chez Atlantic Records

Alors qu'il réalise un des meilleurs démarrages de sa carrière avec son freestyle chez COLORS, La Rvfleuze vient de rejoindre une grosse écurie , sur laquelle est déjà signé Tiakola.

Le parcours de La Rvfleuze dans le rap est quasiment un sans faute jusqu'ici. On ne voit pas ce qu'on peut lui reprocher, lui qui fait un max de bruit depuis 2025, tout en travaillant dans son coin, dans faire de bruit, sans chasser le buzz. Juste du travail sérieux, des réfs de foot et des prods drill bien sombres. Hier, il a épaté tout le monde avec son freestyle chez COLORS, très surprenant, et aujourd'hui on apprend qu'il a signé sur un des plus gros labels mondiaux : Atlantic Records.

Pour ceux qui ne connaissent pas Atlantic Records, il s'agit d'un label américain qui est un véritable monument dans l'histoire de la musique, et notamment de la musique noire. Sur le label, des légendes telles que Ray Charles, Aretha Franklin, Duke Ellington, John Coltrane, mais aussi AC/DC. Bref, un label historique, sur lequel La Rvfleuze vient apparemment de signer, avec son label Serrure Records. C'est le deuxième artiste français à signer sur Atlantic depuis leur arrivée en France, après Tiakola.

🚨LA RVFLEUZE vient de signer au sein du légendaire label américain Atlantic Records ! 🌍



Avec son propre label Serrure Records, tout comme Tiakola avec son label M3lo World ! 🔑



Depuis son arrivée en France, le label n’a signé que 2 artistes : LA RVFLEUZE et TIAKOLA 😳 https://t.co/0TQ4BtPOu0 pic.twitter.com/gdoIjpm8Yo — Rvpfr (@rvpfr__) February 18, 2026

Et on dirait que le label a fait le bon choix, au bon moment : La Rvfleuze est apparemment en train de réaliser le meilleur démarrage de sa carrière avec "Argent Sale", le nom de son freestyle chez COLORS, et du morceau qui sera également présent sur son futur album à venir, "Numéro d'écrou". On va suivre la suite de sa carrière avec attention, car il a clairement un très gros potentiel !