Future annonce enfin son nouvel album avec un morceau inédit

En concert en Arabie Saoudite, Future a performé un morceau jamais sorti en exclusivité, en affirmant que son nouvel album arrivait bientôt/

C'est bientôt l'heure du retour du king d'Atlanta ! Un titre qui est tout sauf usurpé pour Future, dont les chiffres et les classiques parlent pour lui. C'est lui qui a rendu le "mumble rap" populaire mondialement, et est aussi un grand ambassadeur de la trap. Surtout, lui n'a pas trempé dans des histoires de balance comme Young Thug et globalement, personne n'a de clash avec lui, on peut dire qu'il est le king chez lui. Un king qui n'a rien sorti depuis un moment, mais qui vient d'annoncer que son nouvel album arrivait très bientôt !

Après avoir mis un sacré bordel dans le rap game grâce à son album commun avec Metro Boomin, "We Don't Trust You", sur lequel figurait le morceau "Like That" en feat avec Kendrick qui a lancé le plus gros clash des 20 dernières années (celui avec Drake), on dirait que Future s'est mis en pause. En tout cas, il n'a pas sorti grand chose, mais ça va bientôt changer. Lors d'un récent concert en Arabie Saoudite, il a joué un tout nouveau morceau sur scène, nommé "Ready To Slide". Et avant de lancer le morceau, il a chauffé la foule en disant :

Je sais que l'album est en chemin, let's gooooo !

L'année 2026 s'annonce donc assez mouvementée, notamment au niveau des sorties d'albums de la part des grosses têtes d'affiche. Kanye West doit bientôt sortir, Travis Scott lui aussi est en train de nous cuisiner un album, et les deux stars auraient même un album commun en travaux actuellement. On doit donc ajouter Future à cette liste, même si là encore, pas de date de sortie pour le projet.

On vous tient au courant dès qu'on a plus d'infos sur toutes ces grosses sorties à venir !