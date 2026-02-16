Kanye West travaillerait avec Travis Scott sur un album commun !

D'après plusieurs informations, Kanye West serait actuellement en train de bosser sur un album commun avec Travis Scott.

Si on devait faire un classement, Kanye West serait probablement top 1 des rappeurs les plus difficiles à suivre. Entre ses crises de comportement dues à sa bipolarité, ses changements constants de direction artistique, mais c'est aussi tout ça qui fait de Ye un artiste aussi intéressant. A chaque fois qu'il sort un projet, il y a une proposition artistique forte derrière, même quand il fait des albums gospel. Il sait comment accaparer l'attention médiatique, et il risque de le faire une fois de plus avec cette annonce d'un nouveau projet en commun avec Travis Scott.

On prend des pincettes car l'information n'a pour le moment pas été officialisée, ni par Kanye West, ni par Travis Scott. C'est le producteur Havoc qui a révélé l'info. Pour les fans de rap, vous savez qui c'est, pour les autres, sachez qu'il s'agit d'un des meilleurs beatmakers de l'histoire de cette musique, rendu célèbre grâce à son travail au sein du Mobb Deep. Alors que le boug était en interview avec le média américain Complex pour révéler les coulisses de son travail sur "The Lfie Of Pablo", ancien album de Yeezus, il a lâché une bombe :

Récemment, j'ai fait une prod. Je ne veux pas tout dévoiler mais je le dis juste au cas où ça ne sort jamais. Mais je vais dire que... il travaille sur un projet, je crois, avec Travis Scott, et quelques unes de mes prods ont été retenues pour le moment.

Un projet commun de Travis Scott et Kanye West, sur des prods d'Havoc, forcément ça a des airs de très bonnes nouvelles pour le rap US ! Mais rien n'est officiel, et comme Ye change d'avis toutes les seamines, on ne veut pas se précipiter. D'autant plus qu'avant de sortir ce projet, le rappeur de Chicago a déjà un autre album à livrer : "Bully", dont les fans attendant la sortie depuis un an environ.

D'ailleurs, de son côté, Travis Scott est lui aussi en train de travailler sur son album solo qui devrait sortir en 2026, lais pour lequel on n'a pour le moment pas de date de sortie. On risque donc de bien manger dans le rap US pour les semaines qui vont suivre !