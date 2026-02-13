Alkpote fait fort sur "Les Ultimes Marches de l'Empereur" avec Kaaris, Quavo, Vald, Lesram,...

Alkpote vient enfin de dévoiler "Les Ultimes Marches de l'Empereur", un projet bien long rempli de gros feats et de couplets où ça rappe fort.

C'est vendredi, et c'est donc le jour des sorties pour le rap français. Cette semaine, on a droit à un peu de mouvement, avec une réédition de Roshi, un feat de Gims et Maes, mais surtout, un album d'Alkpote. Et pas n'importe lequel : "Les Ultimes Marches de l'Empereur", qui vient clôturer un long chapitre de la carrière d'Alkpote démarré en 2017. Pour finir l'histoire de la plus belle des manières, le rappeur du 91 s'est entouré de grosses pointures du rap français, et ça fonctionne plutôt bien.

Sur le projet, on connaissait déjà pas mal de morceaux, notamment le featuring avec Vald, "Plus Loin" qui a fait beaucoup parler cette semaine. Mais aussi les featurings avec Quavo, Gazo, et même Gims, tous sortis il y a déjà plusieurs semaines. Mais l'album nous réserve encore de belles surprises, comme cette connexion de techniciens multi-syllabiques avec Lesram, "Masque à gaz", un feat avec Isha et Limsa d'Aulnay sur le très trap "Mauvais garnements", et également le très surprenant "Mafiano" sur une instru très étonnante, en compagnie d'un casting 100% tunisien : Tunisiano, Brulux, Sadek, Cappuccino, et Swagg Man. L'Empereur, le partageur.

Globalement, c'est un projet pour les amoureux du "kickage", il y a très peu de mélo sur les 18 titres de l'album, mais il y a quand même quelques variations intéressantes, et c'est surtout un plaisir de revoir Alkpote entouré de tous les artistes avec qui il a travaillé. On espère quand même que cet album ne signe pas la fin de sa carrière, car comme on peut le voir sur le projet, l'Empereur est encore en forme !