Jack Harlow annonce son retour avec un nouvel album, "Monica"

Après 3 ans d'absence, Jack Harlow va faire son retour avec un nouvel album intitulé "Monica", sur lequel il a déjà dévoilé pas mal d'informations.

Cela faisait un long moment qu'on n'avait plus trop de nouvelles de la part de Jack Harlow. Le rappeur du Kentucky était devenu un des visages les plus importants du rap US au début des années 2020, grâce à ses tubes viraux comme "What's Poppin", les nombreux remix qui ont suivi et ses 3 albums qui ont tous plutôt bien marché. Mais il a quasiment disparu d'un coup. On croyait qu'on allait le retrouver l'année dernière avec un nouveau projet, mais là encore, plus de nouvelles. Cette fois, ça semble être du sûr : il vient d'annoncer "Monica", son quatrième album, qui arrive en mars !

On va bien manger dans le rap au mois de mars, avec, en France, les sorties de PLK et peut-être celle de Booba. Aux States, c'est visiblement Jack Harlow qui va animer le mois de mars, puisque le rappeur vient d'annoncer que son quatrième album studio, "Monica", sortira le 13 Mars prochain. Un album qui a apparemment été enregistré pendant toute l'année dernière, et qui prendra donc la suite de "Jackman", sorti en 2023. Trois ans d'absence, c'est long, mais ça peut aussi permettre de faire monter l'attente quand on est un gros artistes comme lui.

Et de toutes façons, il n'a pas besoin de faire des sorties pour faire l'actu : son morceau "Lovin On Me" a dépassé le milliard de streams récemment. Sur Instagram, dans le post qui annonce son album, on semble aussi voir la cover, qui est une photo floue de Jack Harlow, visiblement sous combo casquette/lunettes. Evidemment, tout le monde se demande qui est cette fameuse "Monica" à qui il semble dédier l'album, mais on devrait donc avoir la réponse rapidement : rendez-vous le 13 Mars !