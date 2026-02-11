En voulant à la fois avertir et menacer PLK, on dirait bien que Booba vient de dévoiler une information très importante à propos de "Blanco Nemesis".

On s'ennuyait un peu dans le rap français ces dernières semaines, car les têtes d'affiche sont aux abonnés absents. A part Ninho, qui a créé l'évènement avec "MILS4", et La Fouine qui a fait parler de lui avec un nouveau volume de "Capitale du Crime Radio", pour le reste, c'est calme plat. On a eu quelques tentatives de clashs de la part de Booba, à qui personne n'a répondu. Mais depuis hier, ça s'affole, avec l'annonce de la sortie de "Grand Garçon", l'album de PLK à venir. Et B20 a justement réagi à cette annonce, en lançant un avertissement à PLK : "Mars, c'est pas très safe" !

Un message qui est tout sauf anodin, quand on connait le passif de Booba qui ne fait quasiment jamais de "menaces" en l'air. Ici, la menace est voilée, elle prend la forme d'un conseil, d'un avertissement. Alors que PLK a dévoilé que "Grand Garçon" sortira en mars, Kopp lui a simplement répondu en lui disant que c'était dangereux de choisir cette date. Evidemment, il s'agit d'un sous-entendu assez évident : le Duc se prépare lui aussi à sortir quelque chose en mars. Il pourrait s'agir d'un nouveau single, ou bien du documentaire sur sa vie, qu'il nous tease depuis des mois maintenant, sans beaucoup de nouvelles jusqu'à aujourd'hui.

Mars c’est pas très safe 🦉 — Booba (@booba) February 10, 2026

Mais à la rédaction, on pense qu'il nous annonce carrément la date de sortie, ou plutôt le mois de sortie, de son album "Blanco Nemesis" qu'il a recommencé à teaser il y a quelques semaines. Un projet dont on connait déjà un premier extrait, "Seychelles", qui a créé quelques polémiques à sa sortie à base de soupçon d'utilisation d'IA. On ne donnera pas notre avis sur le morceau, mais par contre, on peut souligner qu'entre son single, ses sorties sur twitter et son show au Parc des Princes, Booba recommence à être présent sur tous les terrains, et ça, ça annonce forcément quelque chose d'important. Car le Duc a toujours été plutôt bon en communication ! Et ce tweet de menace/avertissement envers PLK en est une preuve de plus : il maîtrise l'art du buzz !