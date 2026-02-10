La Rvfleuze annonce son tout premier album "Numéro d'écrou"

Après avoir affolé le game ces derniers mois, l'heure est venue de passer aux choses sérieuses pour La Rvfleuze avec l'annonce de son premier album "Numéro d'écrou".

Pas mal de "nouveau visages" ont émergé dans le rap français pendant l'année 2025 et parmi eux, La Rvlfeuze fait partie de ceux qui ont frappé le plus fort. Avec ses nombreux morceaux bien sombres, dans une ambiance souvent très drill, il a réussi à se faire une place solide comme en témoigne son featuring avec Freeze Corleone sorti la semaine dernière. Un single qui est probablement le premier extrait de son prochain album, "Numéro d'écrou", qui devrait arriver très vite puisque le rappeur vient de l'annoncer.

C'est via un post Instagram que le rappeur du 19ème arrondissement de Paris a donc annoncé ce qui va être son premier album. Le projet s'appellera donc "Numéro d'écrou", il sortira le 27 mars et comportera 13 titres, d'après l'annonce de La Rvfleuze, qui va donc sortir son premier album alors qu'il est encore en "semi-liberté", lui qui a dû retourner dormir en prison après la sortie de son feat avec Freeze. On n'a en revanche pas plus d'informations concernant les noms des invités, mais on imagine qu'on devrait avoir droit à d'autres singles avant la sortie officielle du 27 mars.

On peut évidemment noter le réel dynamisme de la scène rap parisienne, en particulier celle du 19ème arrondissement qui semble avoir plein de rappeurs qui pètent depuis deux ans maintenant. JRK 19, La Mano 1.9, et maintenant La Rvfleuze et probablement plein d'autres qui vont encore arriver, on peut dire que le 19ème se porte bien ! C'est Oxmo et Mister You qui doivent être contents.