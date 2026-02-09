Leto annonce une pause dans sa carrière : "10 ans de musique..."

Alors que ça fait deux ans que chaque apparition de Leto est un banger, le rappeur du 17ème vient d'annoncer qu'il allait faire une pause dans sa carrière.

Si on devait faire un top des artistes de rap français qui ont le plus marqué l'année 2025, Leto y serait en très bonne position. Le rappeur parisien du 17ème arrondissement a sorti 3 projets, et participé à des featurings qui ont très bien fonctionné. En vérité, ça fait maintenant facilement 3 ans que tout ce que "Mozart Capitaine Jackson" touche devient de l'or. Le rappeur a charbonné, visiblement un peu trop puisqu'il vient d'annoncer qu'il voulait faire une pause dans sa carrière.

Pas une fausse retraite, ni une annonce bizarre à la Damso de "dernier album avant la fin", pour au final changer d'avis et en sortir plusieurs. Mais on dirait bien que Leto est fatigué, ou qu'il a simplement besoin de prendre du temps pour lui, comme on peut le lire en story sur son compte Instagram :

10 ans de musique, une petite pause s'impose.

On ne sait pas combien de temps ça va durer il parle quand il annonce cette pause, peut-être qu'il s'agit simplement de longues vacances pour se reposer, lui qui a multiplié les sorties, les collabs et les showcases ces dernières années. En tout cas, on ne devrait pas avoir de nouveaux sons de Leto avant un moment, et on trouve ça un peu dommage car il a été excellent sur quasiment toutes ses dernières apparitions.

Mais d'un autre côté, on comprend aussi : les rappeurs et les artistes ont besoin de vivre des trucs hors de la musique pour avoir des choses à raconter. On lui souhaite donc une bonne pause, en espérant qu'il nous revienne avec la même dalle !