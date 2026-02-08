Larry June, Curren$y et The Alchemist sortent un album commun en février !

Larry June, Curren$y et The Alchemist à nouveau réunis : avec trois artistes de cette qualité, attendez-vous à un gros projet de rap US dans les semaines à venir !

2026 part clairement sur de meilleurs bases que l'année précédente, en tout cas dans le rap US. Avec la sortie de "Don't Be Dumb" d'A$AP Rocky, puis de "The Fall-Off" aujourd'hui même, on a déjà deux projets solides de la part de deux têtes d'affiche du ram game américain. Et on vient d'apprendre une nouvelle qui va faire plaisir aux amateurs de gros kickage sur des prods un peu aériennes : Larry June, The Alchemist et Curren$y viennent d'annoncer un album commun pour le mois de février !

C'est Curren$y qui a officialisé la bonne nouvelle lors d'une interview accordée à NOLA News :

Larry June et moi, on va sortir ça le 20 février. On a déjà tourné trois clips, donc on va balancer l'album le 20.

Plus qu'une petite quinzaine de jours avant de voir l'album sortir, donc. Et on peut dire que ça fait plaisir de revoir Larry June bosser avec The Alchemist sur un album entier, après leur projet "The Great Escape" qui avait très bien marché en 2023. D'autant plus que cet album du trio June/Alchemist/Curren$y est apparemment en projet depuis plusieurs années, ça en parlait déjà lors de certaines interviews en 2022.

On imagine donc que le travail sera de qualité, et on n'en attend pas moins de la part de ces trois tauliers !