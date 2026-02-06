Lacrim a réuni plein de gros noms du rap italien pour son projet italien intitulé "Cipriani", et franchement, ça fonctionne plutôt bien !

Après un mois de janvier un peu mou si on oublie la sortie de "MILS 4" de Ninho, le rap français semble enfin se réveiller un peu en ce début de mois de février 2026 ! Plusieurs grosses têtes ont sorti un single aujourd'hui, mais surtout, c'est aussi l'heure du retour de Lacrim ! Un retour pas entièrement placé sous le signe du rap FR, puisqu'il s'agit d'un "album italien", comme le rappeur du 94 l'a lui-même annoncé. Le bail s'appelle "Cipriani", il est disponible et partout, et franchement, c'est plutôt intéressant !

Lacrim fait partie, avec SCH, des premiers rappeurs français à avoir mis en place de vrais connexions musicales avec l'Italie. Il est donc particulièrement légitime pour nous proposer ce genre de projet où se mélangent les deux musiques, qui ont beaucoup de points communs, avec parfois cette recherche de la mélo qui est très poussée, mais aussi cet amour des prods un peu "boom bap" et du kickage à l'ancienne. On retrouve tous ces ingrédients dans cet album "Cirpiani", très varié, un peu confus parfois, mais qui fait vraiment plaisir à entendre.

D'autant que Lacrim ne s'est pas foutu de notre gueule pour le casting : il a ramené de très gros artistes italiens, comme Guè Pequeno sur "Jacques & René", vrai taulier là-bas, dans le game depuis les années 90 mais qui a su se renouveler et prendre correctement le virage de l'autotune et de la mélo dans les années 2010. On retrouve aussi Baby Gang à deux reprises, jeune prodige du rap italien désormais bien installé, mais aussi Luchè, ou encore la chanteuse Emma, pour une belle reprise du classique "I Know What You Want", de Mariah Carey, Busta Rhymes et le Flipmode Squad.

Bref, un album qui est une bonne surprise, et qu'on vous invite à aller écouter si jamais ce n'est pas encore fait !