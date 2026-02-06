J. Cole revient sur le clash entre Drake et Kendrick Lamar sur "I Love Her Again"

Alors que l'album "The Fall-Off" de J.Cole vient de sortir, certains morceaux semblent faire référence de manière subtile au clash entre Drake et Kendrick, dans lequel Cole avait été impliqué malgré lui.

C'est la grosse sensation rap US de la semaine : J. Cole a enfin sorti son album "The Fall-Off", un disque très attendu, d'autant plus qu'il pourrait s'agir du dernier de sa carrière. Le rappeur de Dreamville a bien fait monter la pression ces dernières semaines avec un teasing efficace, et désormais l'album est là, dispo partout. Le projet reçoit pour l'instant de très bonnes critiques, et il y a des morceaux qui font beaucoup parler sur les réseaux, notamment "I Love Her Again" dans lequel il semble parler du clash avec Kendrick Lamar et Drake dans lequel il a aussi été impliqué.

Si on dit "semble", c'est parce que, comme souvent pour J. Cole, tout est fait en métaphores, les noms ne sont jamais cités, mais certains indices semblent pointer dans cette direction. Pour plusieurs médias américains, "I Love Her Again" semble parler de la musique et du hip hop en la personnifiant, comme une personne qu'on aime. Des procédés qu'on avait déjà pu voir dans "I Used to Love H.E.R." de Common", ou dans "Rap, musique que j'aime" de Zoxea par exemple. Dans son morceau, J. Cole rappe les mots suivants :

And when it comes to love jealousy will often creep/Them type of games is why two of my homies started to beef/To both of them she said ‘you’re the best I ever had’ and the whole time that bi**h was saying that that type of sh*t to me.

Avec ces mots, il décrit la musique comme une femme manipulatrice, qui dit à trois rappeurs en même temps qu'ils sont "les meilleurs", ce qui est impossible et qui finit par créer des conflits entre les personnes concernées. Pour lui, c'est à cause de ça qu'un "clash entre ses deux potes" a finalement eu lieu, et difficile de ne pas y voir une référence directe au clash de Kendrick et Drake.

En ce qui concerne le côté musical, le morceau est réussi avec un côté old school assumé, un texte kické de manière très carrée, avec de bons placements, sur une bonne instru à l'ancienne. Pas le morceau qui va révolutionner le rap, mais un bail très quali. Cependant, au vu des paroles, on commence à douter que cet album sera vraiment le dernier de J. Cole : si il "aime encore" la personne dont il parle dans le morceau (le hip-hop), est-ce qu'il ne va tout simplement pas continuer l'aventure ? A suivre donc !