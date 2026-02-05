J. Cole dévoile la tracklist complète de "The Fall-Off"

L'album de J. Cole est l'un des plus attendus de l'année dans le rap US, il sort demain, et il vient d'en révéler la tracklist en intégralité.

On mange bien dans le rap US en ce début d'année 2026, entre la sortie de l'album d'A$AP Rocky après des années d'absence, et également celle de l'album "The Fall-Off", de J. Cole, annoncé depuis des années. La première fois qu'il a commencé à en parler, c'était pendant le confinement, et désormais, le projet est presque là puisqu'il sort cette nuit, à minuit plus précisément. Et alors qu'on est à quelques heures de découvrir l'album, l'artiste vient de dévoiler la tracklist en intégralité.

La première chose qu'on peut dire, c'est que l'album sera assez long, et en même temps c'est normal : cela fait 5 ans qu'on attend "The Fall-Off", qui comprendra donc 24 titres au total. Sur ces 24 morceaux, on en connait déjà deux. "Poor Thang", qui a déjà été publié sous formes d'extraits sur les réseaux sociaux avant d'être supprimé, ainsi que "The Fall-Off Is Inevitable", qui a été publié il y a quelques semaines. Un titre dans lequel J. Cole retrace sa vie, mais à l'envers, en commençant donc par la gloire et le succès et en finissant par ses origines, avec pour objectif que les gens se rendent compte des seules choses essentielles qui restent quand on enlève le reste.

Un album qui s'annonce donc assez spirituel, réfléchi, comme souvent avec J. Cole qui en a fait sa marque de fabrique depuis le début de sa carrière. Cependant, on a aucune information concernant les featurings, qui n'apparaissent pas dans l'annonce. On imagine qu'il y en aura, mais si Cole décide de sortir un projet de 24 titres, sans feats, et que ça cartonne, ce serait une vraie démonstration de force. Rendez-vous ce soir pour la réponse !