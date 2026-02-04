Rohff de retour avec un nouveau single, "Popcorn", dès cette semaine

Vendredi, Rohff dévoilera son tout nouveau single "Popcorn", et au vu de titre, on s'attend à quelque chose qui va faire du bruit.

L'actualité musicale est un peu pauvre en ce moment dans le rap game et les musiques urbaines. On a peu de grosses sorties à se mettre sous la dent, mais heureusement, ça devrait commencer à bouger un peu à partir de ce vendredi. Car on a plusieurs têtes d'affiche qui vont dévoiler un nouveau single le même jour : Rim'K va sortir un feat avec Soolking, Gims va lâcher un nouveau single, mais aussi Booba, qui va enfin sortir "Seychelles", premier extrait de son projet "Blanco Nemesis". Et désormais, c'est Housni qui s'invite à la fête, avec son nouveau single "Popcorn".

Rohff a en effet annoncé via son compte Instagram et ses autres réseaux sociaux, qu'il ferait son retour ce vendredi avec un tout nouveau single nommé "Popcorn", dont on ne sait pas grand chose en vérité. Pas un extrait n'a fuité sur le web, mais on peut dire qu'Housni est en forme en ce moment, lui qui sort de deux feats plutôt réussis avec Kofs ou encore avec Sultan, des morceaux qui ont tous les deux un peu tourné, mettant le rappeur du 94 dans une bonne dynamique.

On sait aussi qu'il aurait posé un couplet pour le projet de Dam16, mais visiblement il ne s'agirait pas de ce morceau, en tout cas c'est l'information qu'a lâché Dam16 sur ses réseaux sociaux. On ne sait donc pas à quoi ça va ressembler, par contre, on sait que Booba risque de tenter de troller Rohff si jamais "Seychelles" marche mieux que "Popcorn", attendez-vous à des jours assez mouvementés sur les réseaux...