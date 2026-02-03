Jul fait tomber son 5ème disque de diamant pour "La Zone en Personne"

Jul a désormais 5 albums certifiés diamant dans sa discographie, autant que Ninho.

Ça va faire maintenant un peu plus de dix ans que Jul martyrise le rap français à chaque sortie. Depuis "Sors le cross volé" en 2013, chaque sortie du J fait un énorme boucan dans le game, avec bien souvent de très gros chiffres à la clé. Fin 2025, il réalisait encore un des meilleurs démarrages de l'histoire de la musique française avec ses 134 000 exemplaires écoulés en une semaine pour son album "TP sur TP". Et cette semaine, il vient de faire tomber un nouveau disque de diamant pour "La Zone en Personne".

Une certification qui n'est pas anodine, car elle le fait rentrer dans le club très, très fermé, des artistes français avec 5 albums solo certifiés diamant dans leur discographie. En fait, c'est un club où il n'y a que lui, et Ninho. Concernant "La Zone en Personne", il s'agit de son dixième album studio (hors albums gratuits, mixtapes,...), sorti fin 2018, et qui était en fait un double album avec 40 titres au total. Un projet qui comporte notamment le tube "Asalto", qui avait beaucoup tourné à l'époque, le morceau "La zone en personne" qui avait eu droit à son clip et qui avait mis pas mal de monde d'accord, et des petites pépites moins connues comme "VNTM", avec Gambino, Metah, TK, Moubarak,...

En vérité, Jul a fait tomber tellement de certifications qu'un album de diamant de plus paraît presque anecdotique. Pourtant, 500 000 ventes ou équivalent, ce n'est pas rien, et c'est un seuil très difficile à atteindre. Alors félicitations au J, et on lui souhaite le meilleur pour la suite !