Lauryn Hill rend un poignant hommage à D'Angelo pendant les Grammy Awards

Il y a eu pas mal de moments forts lors de la cérémonie des Grammy Awards 2026, mais cet hommage de Lauryn Hill à D'Angelo, c'était vraiment quelque chose.

Cette nuit avait lieu la 68ème cérémonie des Grammy Awards, la plus prestigieuse cérémonie musicale de récompenses au monde. Comme chaque année, c'était l'occasion pour l'industrie de décorer les artistes qui ont rythmé l'année musicale 2025, et cette fois, ce sont notamment Kendrick Lamar et Bad Bunny qui ont raflé la mise, avec plusieurs Grammy chacun. Une cérémonie marquée par la politique, avec beaucoup de messages anti-Trump et anti-ICE passés sur scène par les artistes, mais le moment le plus fort était sans doute l'hommage de Lauryn Hill à D'Angelo.

Car les Grammy Awards sont aussi l'occasion de célébrer une dernière fois les stars de la musique qui sont décédées pendant l'année. Et clairement, D'Angelo est une des plus grosses pertes de l'industrie musicale en 2025. C'est donc avec émotion que Lauryn Hill est montée sur scène pour rendre hommage au chanteur disparu, en interprétant le morceau "Nothing Even Matters", un single extrait de l'album classique de Lauryn Hill, "The Miseducation of Lauryn Hill". La rappeuse et chanteuse a également prononcé un discours sur scène :

Je regrette de ne pas avoir pu passer plus de temps avec toi. Ta beauté et ton talent indéniables n’étaient pas de ce monde, et une présence qui n’est pas de ce monde a besoin de protection dans un monde qui convoite la lumière et l’onction de Dieu. Vous, monsieur, nous avez émus, bouleversés, inspirés et même intimidé certains à passer à l’action par votre génie.

La chanteuse a également rendu un autre hommage à Roberta Flack, légendaire chanteuse de soul, de jazz, elle aussi décédée en 2025, et qui est à la base la première interprète du morceau "Killing Me Softly with his song", en 1973, qui a inspiré le tube des Fugees. Un morceau qui a également été joué sur scène lors des Grammy Awards. Malheureusement, les organisateurs des Grammy ont frappé fort puisque les vidéos de la soirée sont systématiquement supprimées au bout de quelques heures. On espère que celles-là vont rester, au moins le temps que vous lisiez l'article.