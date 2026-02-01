The Game provoque Kendrick Lamar dans son nouveau morceau "Whatever"

Alors qu'il s'apprête à sortir un nouveau projet "Gangsta Grillz: Every Movie Needs a Trailer - The Credits", il vient d'en profiter pour balancer un petit tacle à Kendrick Lamar.

Fin de carrière étrange pour The Game : lui qui a marqué au fer rouge el rap US des années 2000, ne semble faire que dégringoler depuis presque 20 ans maintenant. Pourtant, il possède toujours une certaine aura auprès des fans de rap. On a l'impression que plus personne ne lui donne l'heure dans le rap US, pourtant il arrive encore à sortir de bons morceaux, dont certains avec Kanye West, récemment, et d'un autre côté il a l'air d'être tombé vraiment bas pour tenter de scam des rappeurs. En tout cas, le voilà encore de retour avec un nouveau teaser pour un prochain projet, dans lequel il s'en prend à Kendrick Lamar !

L'attaque n'est pas hyper violente, il s'agit plutôt d'une sorte de provocation en duel de la part de The Game, qui s'est toujours déclaré comme étant le "meilleur rappeur de Compton". Dans un extrait de son titre "Whatever", pour annoncer la sortie de son projet "Gangsta Grillz: Every Movie Needs a Trailer - The Credits", il déclare qu'il est prêt à affronter Kendrick Lamar :

"If I ain't the best rapper from Compton, it got to be Kendrick / And if Kendrick the best rapper, tell him step up and end it.

En gros, il se dit que si le meilleur kickeur de Compton n'est pas lui, alors c'est forcément Kendrick, et si c'est le cas, que K.Dot rentre dans l'arène pour lui couper la tête ! Malheureusement pour The Game, pas sûr que Kendrick lui réponde, il a l'air bien silencieux en ce moment et on doute fort que la couronne de "meilleur rappeur de Compton" l'intéresse, lui qui se bat pour le titre de GOAT... Mais c'est bien tenté en tout cas !