La série "Sean Combs: The Reckoning", produite par 50 Cent, fait face à une nouvelle controverse. Un ancien travailleur du sexe accuse Netflix et Fif' d’avoir déformé son témoignage.

La docu-série "Sean Combs: The Reckoning", produite par 50 Cent, a secoué le game dès le premier épisode. L’émission explore la vie de Diddy à travers des interviews avec d’anciens membres de son entourage et certaines de ses victimes présumées. Parmi elles, Clayton Howard, un ancien travailleur du sexe, dénonce la manière dont son témoignage a été présenté. Selon lui, Netflix et 50 Cent auraient modifié et déformé son récit, donnant une image faussée de son expérience.

Dans sa plainte, Howard affirme que la production a présenté Cassie Ventura, sa principale trafiquante présumée, comme une victime, tout en supprimant ses déclarations selon lesquelles il aurait été victime de trafic sexuel. Il accuse également 50 Cent de créer un récit commercialement rentable, visant à protéger certaines personnes et à nuire à sa réputation. L’homme réclame aussi un avertissement Netflix précisant que certains témoignages ont été coupés et peuvent ne pas refléter la véritable histoire.

Ce n’est pas la première action judiciaire de Howard contre Diddy et Cassie. L’an dernier, il les avait déjà attaqués, affirmant avoir été victime de trafic sexuel et accusant Cassie de lui avoir transmis une MST et d’avoir avorté leur enfant. Il réclame donc des dommages et intérêts pour préjudice émotionnel, frais médicaux et revenus perdus. Pour l’instant, ni 50 Cent ni Netflix n’ont commenté cette nouvelle plainte.