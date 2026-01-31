Découvrez les 11 rappeurs à suivre en 2026 !

Le média Booska-P vient de dévoiler sa liste des 11 rappeurs à suivre en 2026, accompagné de l'habituel freestyle, avec Ino Casblanca, Oumay, 13 Jenaya, 2 Mètres, Zé et bien d'autres.

Il y a des rituels qui sont inévitables chaque année : les nominations pour les Grammy, les 3 albums de Jul (minimum), mais aussi, depuis des années déjà, la liste des 11 rappeurs à suivre établie par le média Booska-P ! Un concept qui est évidemment directement inspiré des "Freshmen XXL", qui lui aussi revient chaque année pour mettre en avant de jeunes artistes qui ont ce qu'il faut pour tout péter dans l'année qui arrive. Et pour l'année 2026, le média nous a préparé une jolie sélection qu'on va découvrir avec vous.

Evidemment, avec l'époque qu'on vit musicalement en ce moment, la liste s'est un peu élargie, avec des artistes qu'on peut difficilement classer dans le rap. On a aussi des noms que vous connaissez déjà si vous êtes un suiveur assidu de la musique, notamment 2 Mètres, qui nous livre une belle perf, ou encore Ino Casablanca, toujours aussi surprenant même si les placements peuvent déconcerter l'auditeur (mais musicalement, c'est fort), et Zé, qui nous lâche quelque chose de sérieux. Et pour les connaisseurs de la scène marseillaise, on trouve aussi Metah, fidèle à lui-même, avec une bonne qualité de rime !

On trouve aussi dans cette liste des artistes qu'on ne connaissait pas, comme Chakal, qui ouvre le bal, Oumay, 13 Jenaya, Wixo & La2s, Sheu, Pato et Fallon. Globalement, une promotion assez homogène en terme de niveau, même si certains se détachent clairement des autres niveau identité artistique. Pas mal de talents prometteurs, notamment Pato, Wixo & La2s, Oumay, bref, on vous laisse vous faire votre propre idée, et s/o à Booska P pour les travaux, ainsi qu'à Adidas qui sponsorise la vidéo !